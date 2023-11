Futbol en SMATA: Se están Jugando las Copa Quilmes y Pepsi

27 noviembre, 2023

Se jugaron los partidos del torneo por la Copa Quilmes de Veteranos en el complejo de SMATA.

Grupo A

La Cachila le ganó a Los de 11 por 1 a 0, mientras que Los Amigos y Masajes Apolo empataron 2 a 2.

Grupo B

El Monito y Pinturas Lay empataron 1 a 1 y Construcciones Aranda le ganó a EME A por 2 a 0.

Copa Pepsi de veteranos

Gilachas y Colo Construcciones empataron 1 a 1, La 26 le ganó a El Fortín 2 a 1, Ruta 3 Sur venció Sacachispas 2 a 1, Taller Integral dejó en el camino a Diaz Agrícola tras imponerse por 3 a 1.

Los cruces de semi finales

Colo Construcciones vs La 26 y Ruta 3 Sur vs Taller Integral

Copa de Plata

Grupo B: Aberturas Tomaselli le gano a Roas 3 a 2

Grupo C: Nexus venció a Alpinos del Mar 4 a 1

Grupo D: Plomería Romero derrotó a Aberturas Gaitán 1 a 0

Inter Grupos La rueda perdió con Transporte Coplo 4 a 1

