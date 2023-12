Fútbol: Este miércoles el Sub 15 y la Selección Femenina visitan a Villarino

5 diciembre, 2023

Este miércoles por la tarde, las selecciones Sub 15 masculina y Mayor femenina visitarán a Villarino por la 5ª fecha, penúltima de la zona 1 del certamen organizado por la Federación de Fútbol Bonaerense Pampeana. Cabe destacar, que este encuentro se jugará en la ciudad de Hilario Ascasubi.

El Sub 15 jugará desde las 18:30 horas y la selección femenina lo hará a partir de las 20.

Posiciones

Sub 15: Bahía Blanca 7, Tres Arroyos 4 y Villarino 0.

Femenina: Bahía Blanca 9, Tres Arroyos 3 y Villarino 0.

