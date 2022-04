Fútbol: este sábado empieza el torneo de Inferiores

1 abril, 2022 Leido: 108

Este sábado comenzará el campeonato de divisiones inferiores de la Liga Regional Tresarroyense de Fútbol, con los siguientes partidos, categorías y árbitros:

A las 11 hs:Huracán vs. Independencia (2010, 2008, 2007, 2006-5) – José García con Aidan Codagnone y Francisco Jara.

En tanto desde las 13:00 se medirán:

Alumni vs. Agrario (2009 – 2005-6) – Lucas Boneiro con Facundo Muñoz y Victoria Berger.

Central vs. Olimpo (en Argentino) (2010 y 2009) – Pablo Donadío con Lucas Ezama y Gabriela Ferrarrello.

El Nacional vs. Quilmes (2008 y 2007) – Juan Bustos con Maite Otaegui y Jessica Marín.

ACDC vs. Villa (2010, 2009 y 2008) Alan Ibarlucía con Emanuel Paguegui y Leonardo Carrizo.

San Martín vs. Cascallares (2009) Marcos Porras con Fernando Pozzo y Carlos Gallo.

Colegiales vs. Argentino (2010, 2005-6) – Miguel Rossi con Luis Matallán y Mailén Vázquez.

Ciclista vs. Boca (2009, 2007, 2005-6) – Matías Vidal con Dalma Cortadi y Gastón Espinosa.

Garmense vs. Claromecó (2007) Dardo Espinosa con Gladys Rivarola y Mariano Ford.

Copetonas vs. Once Corazones (no coinciden las categorías).

Adhesión al Día del Autismo

La Liga Regional Tresarroyense de Fútbol informó que ante un pedido de padres con hijos que padecen autismo, el sábado y domingo adhiere al Día Mundial del Autismo y hará una formación, tanto en inferiores como en femenino y primera, en la cual previo al partido, y en Fair Play, los jugadores, jugadoras y árbitros, se taparán los oídos. Ese será el gesto con el cual se concientizará sobre el autismo. Se realizará en todas las canchas.

Volver