Fútbol Federal Amateur: Olimpo presentó los refuerzos

16 octubre, 2025 5

Este jueves, en su cancha, Olimpo presentó el plantel y refuerzos para afrontar el Torneo Federal Amateur de fútbol que comenzará el próximo domingo.

En dicha presentación estuvo presente el presidente del club, Juan José Echeto y dirigentes del aurinegro tresarroyense, donde se dio a conocer que los jugadores que reforzarán el plantel para afrontar el Federal Amateur son los siguientes :

Axel Mink de Recreativo Echegoyen.

Lautaro Domínguez, Franco Gutiérrez y Aaron Cárdenas de Villa del Parque.

Rodrigo Lleral y Emanuel González de Deportivo Independencia.

Valentino Contino, de General Lamadrid, que milita en la Primera “B”.

Se anunció que podrían incorporarse dos jugadores colombianos.

