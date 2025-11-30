Fútbol Federal: Olimpo ganó y cerró con envión la fase de grupos

30 noviembre, 2025

Otro domingo que pasa y otra victoria que se lleva Olimpo. El Aurinegro, venció con un contundente 3-0 a Ferroviarios en Balcarce y se quedó con el 1º de la Zona 3 – Región Pampeana Sur del torneo más federal del país.

Los goles, fueron obra de Franco Gutiérrez, Manuel González y Axel Mink.

Posiciones Zona 3:

Olimpo 15

Huracán Ciclista 15

Grupo Universitario 3

Ferroviarios 3

La próxima fecha para Huracán Ciclista y Olimpo, serán ya los cruces de Octavos de Final donde en la semana se realizará el sorteo correspondiente en el cual saldrá el rival de los representantes liguistas.

