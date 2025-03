Fútbol femenino: Anzarda (h) “Es mi primera experiencia en el fútbol femenino”

11 marzo, 2025 0

Eduardo Anzarda(h), quien en Villa del Parque tendrá su primera experiencia como técnico en el fútbol femenino, en diálogo con Lu24 expresó como ve esta nueva etapa para él y el equipo Villense que jugará por primera vez en esta temporada en el campeonato femenino.

“Era difícil el tema porque Villa nunca había tenido fútbol femenino; no tenía una base de equipo. Tuvimos que armarlo de a poco, se sumaron varias chicas y tratamos de no hacer un entrenamiento fuerte para que se vayan adaptando”, comentó.

“Me sorprendió la convocatoria de chicas porque hemos llegado a tener entre 25 y 30 en los entrenamientos, por lo que tenemos que definir cuántas quedan en el plantel”, dijo.

“Vinieron varias que jugaron en otros clubes y muchas que vienen de fútbol 5, que les gusta el fútbol y se animaron a pertenecer a un plantel, pero no es solo jugar: hay que ir a entrenar ,comprometerse y tratar de mejorar día a día”, explicó.

“No quiero ser sparring de nadie, la idea es encarar los partidos por más que nos cueste, tener un estilo de juego y hacerle partido a cualquiera, después el resultado se verá, pero dejar una buena imagen”, expresó.

“Es mi primera experiencia como técnico en el fútbol femenino y no me han hecho sentir raro por ser femenino, me han hecho sentir cómodo, ellas han estado cómodas, simplemente cambia el fútbol en relación al ritmo y a la dinámica del juego, trataremos de dejar una buena imagen”, finalizó.

