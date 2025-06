Fútbol femenino: Buen presente de Paulina Acevedo en Bahía Blanca

Paulina Acevedo, la Jugadora de 14 años nacida en el Perdido, Coronel Dorrego, y que tuvo un paso por Argentino Junior de nuestra ciudad, Paulina Acevedo, este año pegò el gran salto y se encuentra jugando en Liniers de Bahía Blanca que participa en la Liga del sur del fútbol femenino de Bahía Blanca.

En dialogo con LU 24 ,contó como llego y como es su presente en Liniers.

“El contacto llegó por intermedio de un profesor de El Perdido que tenia contacto con uno de Bahía blanca”, expresó.

Empecé a jugar por mi hermano que me enseño”, comentó.

“Podemos pelear el Campeonato de reserva ,en esta categoría hay chicas de mi edad y más grandes “explicó.

“Me siento bien en lo físico, en el Perdido voy a entrenar con un profe y voy al gimnasio “dijo.

“ Juego de 9, delantera y me gusta Julián Álvarez”, comentó.

“Voy cuando juego a entrenar y juego los fin de semana , me acompaña mi familia”, expresó.

“En Dorrego hay chicas más chicas y se esta armando un torneo”, dijo.

“Quiero llegar más lejos de lo que estoy”, finalizó.

Actualmente Paulina se encuentra jugando en la reserva y es la goleadora con 6 goles en 4 partidos su equipo Liniers esta tercero con 11 puntos detrás de Rosario Puerto Belgrano y Sporting que son los punteros con 12.

