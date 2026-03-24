Fútbol Femenino: Colegiales, Argentino y Huracán ganaron en la primera fecha de la Copa Ciudad

24 marzo, 2026 0

Este martes en la Quinta de Huracán, con los triunfos de Colegiales, Argentino y Huracàn se jugó la primera fecha de la Copa Ciudad de Tres Arroyos del Fútbol Femenino de Primera División.

Resultados:

Colegiales 6 –Central 0

Goles: Cristina Gonzales -2- Magali González, Evelin Quintela , Gastelu y García

Argentino 5 -El Nacional 2

Goles: Río ,Miranda , Villalba Alberdi y Guzmán para Argentino y Henriquez y Gripo para El Nacional.

Incidencias: Expulsada en El Nacional Lucrecia Leguizamon.

Huracán 5 –Villa del Parque 0

Goles: Liebana – 3 – , Caraballo, Gago

Libre: Olimpo

Posiciones:

Grupo “A”

Argentino 3

Huracán 3

Villa del Parque 0

El Nacional 0

Grupo “B”

Colegiales 3

Central 0

Olimpo 0

Próxima Fecha 2ª:

Villa del Parque –Argentino

Huracán –El Nacional

Central –Olimpo

Libre: Colegiales

Fotos gentileza Ale Zygal

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