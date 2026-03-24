Fútbol Femenino: Colegiales, Argentino y Huracán ganaron en la primera fecha de la Copa Ciudad
Este martes en la Quinta de Huracán, con los triunfos de Colegiales, Argentino y Huracàn se jugó la primera fecha de la Copa Ciudad de Tres Arroyos del Fútbol Femenino de Primera División.
Resultados:
Colegiales 6 –Central 0
Goles: Cristina Gonzales -2- Magali González, Evelin Quintela , Gastelu y García
Argentino 5 -El Nacional 2
Goles: Río ,Miranda , Villalba Alberdi y Guzmán para Argentino y Henriquez y Gripo para El Nacional.
Incidencias: Expulsada en El Nacional Lucrecia Leguizamon.
Huracán 5 –Villa del Parque 0
Goles: Liebana – 3 – , Caraballo, Gago
Libre: Olimpo
Posiciones:
Grupo “A”
Argentino 3
Huracán 3
Villa del Parque 0
El Nacional 0
Grupo “B”
Colegiales 3
Central 0
Olimpo 0
Próxima Fecha 2ª:
Villa del Parque –Argentino
Huracán –El Nacional
Central –Olimpo
Libre: Colegiales
Fotos gentileza Ale Zygal