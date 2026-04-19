Fútbol Femenino: Colegiales continúa siendo ideal en el Oficial
Durante la mañana del domingo, se disputó la cuarta fecha del Torneo Oficial del Fútbol Femenino. En la misma, triunfaron Huracán, Colegiales, El Nacional y Olimpo, mientras que Argentino Junior e Independencia igualaron.
Síntesis del domingo:
Juan Eulogio Barra 0 vs Olimpo 2.
Goles de Olimpo: Vanesa Guevara -2-.
Huracán Ciclista 0 vs El Nacional 3.
Goles de El Nacional: Rocio Mansilla, Abril Henríquez y Malena Almeira.
Villa del Parque 1 vs Huracán 3.
Gol de Villa del Parque: Milagros Martínez de penal.
Goles de Huracán: Pilar Santarena, Eugenia Gago y Ayelén Rodríguez.
Agrario 1 vs Garmense 3.
Gol de Agrario: Jazmin De La Torre.
Goles de Garmense: Yazmin Lencina, Jazmin Tirone y Victoria Salvatico.
Colegiales 4 vs Huracán Ciclista 0.
Goles de Colegiales: Magali Gonzalez -2-, Cristina Gonzalez y Lucero Gastelu.
Argentino Junior 0 vs Independencia 0.
Posiciones del Torneo Oficial:
Colegiales 12; Huracán 10; El Nacional 9; Argentino Junior 8, Garmense 8; Independencia 7; Villa del Parque 3, Agrario 3, Olimpo 3; Huracán Ciclista 2; Juan E. Barra 1, Central 1.