Fútbol femenino: Con atrayentes partidos se juega la 8ª fecha

30 mayo, 2026 2

Este domingo en distintos horarios, se juega la octava fecha del Torneo de Fútbol femenino de Primera División.

Cronograma:

A las 10:00, Villa del Parque que viene de tener un gran triunfo frente a Agrario, buscará vencer al local Barra.

A las 10:30 se jugarán los siguientes partidos:

El puntero del Torneo, Colegiales, recibe a un rival difícil como Independencia.

El Nacional en su estadio jugará con Garmense.

El escolta Huracán, que no le quiere perder pisada al escolar, vistita Chaves para enfrentar a Ciclista.

En el Diego Armando Maradona, Agrario tendrá la visita de Argentino.

En el Complejo Aurinegro, se van a enfrentar Olimpo y Central.

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