Fútbol Femenino: El Nacional se sube al liderato y alcanza a Huracán
En una mañana soleada, se jugó la 5ª del Clausura Femenino donde dejo resultados con todos los condimentos para una tabla que ya comienza a ajustarse y a exigir cada fecha más y más.
Resultados:
Colegiales 1 – Huracán 1
En un partido vibrante, Escolares y Globitas quedaron a mano en la mañana dominical.
Goles: Juanita Miguel (CAC), Eliana Delgiorgio (CAH).
El Nacional 3 – Villa del Parque 0
El clásico fue para El Nacional. Las Decanas le ganaron de muy buena manera a Villa en su cancha.
Goles: Micaela Grippo -3- (CAEN).
Olimpo 3 – Huracán Ciclista 1
En fortaleza Aurinegra, las locales se quedaron con un gran triunfo para mantenerse en la zona de Play-Off.
Goles: Camila Duarte -2- (CSO), Malena Almeira (CSO), Celeste Baldovino (HCC).
Independencia 3 – Garmense 2
En Chaves, se jugó un gran duelo entre Ventarronas y Chinches. La victoria fue para Independencia y así poder arrebatarle el invicto a Garmense.
Goles: Daiana Acosta (CDI), Martina Bocco (CDI), Marisol Barragán (CDI), Victoria Salvatico -2- (CDG).
Argentino Junior 3 – Central 0
Primer triunfo de las Bichitas en el torneo y fue ante Central en condición de local.
Goles: Karen Iñigo (CAAJ), Liz Zubillaga (CAAJ), Marcela Defrancesco (CAAJ).
Libre: Independencia.
Posiciones:
Huracán y El Nacional comparten liderazgo tras cinco fechas. Primera victoria para Argentino Junior para quedar al borde de ingresar entre los 8 mejores equipos.
Huracán 11 Pts.
El Nacional 11 Pts.
Colegiales 10 Pts.
Garmense 8 Pts.
Olimpo 8 Pts.
Independencia 6 Pts.
Villa del Parque 4 Pts.
Huracán Ciclista 4 Pts.
Argentino Junior 3 Pts.
Agrario 2 Pts.
Central 1 Pts.
Próxima Fecha N°6 del Torneo Clausura:
Huracán vs Argentino Junior.
Huracán Ciclista vs El Nacional.
Central vs Independencia.
Villa del Parque vs Colegiales.
Agrario vs Olimpo.
Equipo que queda libre: Garmense.