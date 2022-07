Fútbol femenino: el sábado jugarán Huracán-Barra y Colegiales-Garmense

19 julio, 2022 Leido: 75

La 6ª fecha del Oficial de fútbol femenino se desdobla nuevamente. Los líderes Huracán y Colegiales jugarán el sábado por la tarde. El Globo recibirá a Juan E. Barra, mientras que el Escolar se enfrentará a Garmense. Ambos encuentros comenzarán a las 15:30.

En tanto, la programación del domingo es la siguiente:

10:30 hs., Agrario- Independiente.

15.00 hs., El Nacional-Central.

15:30 hs., Argentino – Olimpo.

Libre: Independencia.

Posiciones: Huracán y Colegiales 15, Argentino 12, El Nacional 10, Garmense 6, Olimpo e Independencia 4, Independiente y Central 3, Barra 1, Agrario 0.

Goleadoras: Gago (H) 24, Muller (H) 15, Strasser (C) 9, Ferraro (C), Caraballo (H) y Valerio (H) 8, Balbuena (H), Decarli (Independencia) y Mansilla (EN) 6 y De Francesco (C) 5.

