Fútbol Femenino: En una jornada llena de empates, Garmense y Colegiales triunfaron

31 agosto, 2025 0

Este domingo y bajo una lluvia intensa en toda la región, se desarrolló la 4ª Fecha del Torneo Clausura Femenino que dejó tres partidos con empates y solo dos victoria.

Resultados:

Garmense 2 – Argentino Junior 1

En De La Garma, las Chinches dieron vuelta el partido sobre el final para quedarse con tres puntos vitales.

Goles: Verónica Vallejos -2, uno de penal- (CDG), Karen Iñigo (CAAJ).

Central 1 – Colegiales 2

En el Victorino Albani, Colegiales remontó su partido y fue el otro equipo triunfante de la jornada.

Goles: Yessica Cepeda (CDC), Loana Galván y Magali González (CAC).

Huracán 0 – El Nacional 0

En el partido más esperado de la fecha, Huracán y El Nacional repartieron puntos en un duelo pasado por agua.

Goles: no hubo.

Villa del Parque 3 – Olimpo 3

Lluvia de goles en el Bosque. Villa ganaba 3-0 pero Olimpo remontó para igualar y quedarse conforme con el punto obtenido.

Goles: Melisa Segovia -2- y uno en contra (CAVDP), Malena Almeira y Romina Colantonio -2, uno de penal- (CSO).

Huracán Ciclista 0 – Agrario 0

Otro encuentro sin goles se dio en A.G.Chaves. Las Globitas y la Banda Roja se quedaron con un punto cada uno en una cancha complicada de jugar.

Goles: no hubo.

Libre: Independencia.

Posiciones:

Huracán 10 Pts.

Colegiales 9 Pts.

El Nacional 8 Pts.

Garmense 8 Pts.

Olimpo 5 Pts.

Villa del Parque 4 Pts.

Huracán Ciclista 4 Pts.

Independencia 3

Agrario 2 Pts.

Central 1 Pts.

Argentino Junior 0 Pts.

Próxima Fecha N°5 del Torneo Clausura:

Colegiales vs Huracán.

El Nacional vs Villa del Parque.

Independencia vs Garmense.

Argentino Junior vs Central.

Olimpo vs Huracán Ciclista.

Equipo que queda libre: Agrario

