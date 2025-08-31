Fútbol Femenino: En una jornada llena de empates, Garmense y Colegiales triunfaron
Este domingo y bajo una lluvia intensa en toda la región, se desarrolló la 4ª Fecha del Torneo Clausura Femenino que dejó tres partidos con empates y solo dos victoria.
Resultados:
Garmense 2 – Argentino Junior 1
En De La Garma, las Chinches dieron vuelta el partido sobre el final para quedarse con tres puntos vitales.
Goles: Verónica Vallejos -2, uno de penal- (CDG), Karen Iñigo (CAAJ).
Central 1 – Colegiales 2
En el Victorino Albani, Colegiales remontó su partido y fue el otro equipo triunfante de la jornada.
Goles: Yessica Cepeda (CDC), Loana Galván y Magali González (CAC).
Huracán 0 – El Nacional 0
En el partido más esperado de la fecha, Huracán y El Nacional repartieron puntos en un duelo pasado por agua.
Goles: no hubo.
Villa del Parque 3 – Olimpo 3
Lluvia de goles en el Bosque. Villa ganaba 3-0 pero Olimpo remontó para igualar y quedarse conforme con el punto obtenido.
Goles: Melisa Segovia -2- y uno en contra (CAVDP), Malena Almeira y Romina Colantonio -2, uno de penal- (CSO).
Huracán Ciclista 0 – Agrario 0
Otro encuentro sin goles se dio en A.G.Chaves. Las Globitas y la Banda Roja se quedaron con un punto cada uno en una cancha complicada de jugar.
Goles: no hubo.
Libre: Independencia.
Posiciones:
Huracán 10 Pts.
Colegiales 9 Pts.
El Nacional 8 Pts.
Garmense 8 Pts.
Olimpo 5 Pts.
Villa del Parque 4 Pts.
Huracán Ciclista 4 Pts.
Independencia 3
Agrario 2 Pts.
Central 1 Pts.
Argentino Junior 0 Pts.
Próxima Fecha N°5 del Torneo Clausura:
Colegiales vs Huracán.
El Nacional vs Villa del Parque.
Independencia vs Garmense.
Argentino Junior vs Central.
Olimpo vs Huracán Ciclista.
Equipo que queda libre: Agrario