Fútbol Femenino: entrega de pecheras oficiales y ciclo de capacitaciones

12 agosto, 2025 0

En un gesto de acompañamiento y compromiso con el deporte local, la Secretaria de Desarrollo Social, a través de la Dirección de Genero, hizo entrega de pecheras oficiales a la Selección de Fútbol Femenino de nuestra ciudad.

La Liga de Fútbol Femenino de Tres Arroyos está compuesta por 11 equipos y más de 200 personas que, con esfuerzo y dedicación, trabajan día a día para hacer crecer el fútbol femenino en la región. Este equipamiento busca fortalecer el trabajo en equipo, mejorar las condiciones de igualdad y seguir impulsando la participación de las mujeres en el deporte.

La Directora de la Dirección de Mujeres, Género y Diversidad, Delfina Espinal, destacó que esta entrega de pecheras para el seleccionado de Tres Arroyos complementará distintas instancias de capacitación.

La primera será este martes a las 20.15 hs en el Centro Cultural, con una charla a cargo de una psicóloga deportiva junto a la Preselección de Fútbol Femenino. Además, se proyecta continuar con encuentros de formación, abordando temáticas como la nutrición en el deporte.

Asimismo, remarcó que “estos aportes y el trabajo conjunto que venimos realizando pretenden fortalecer las condiciones de igualdad en el deporte”.

En la entrega realizada al Presidente de la Mesa de Futbol Femenino, José Luis Rodríguez, acompañó el Secretario de Desarrollo Social, quien respaldó al plantel por su compromiso y dedicación, reafirmando el apoyo de toda la comunidad al crecimiento del fútbol femenino.

Con este equipamiento y el plan de capacitación integral, gestionadas por la Secretaria de Desarrollo Social y acompañadas por el Director de Deportes; la Selección de Fútbol Femenino de Tres Arroyos continúa preparándose para representar con orgullo a nuestra ciudad en competencias regionales.

