Fútbol Femenino: Gago debutó con una goleada en el Federal Amateur

1 agosto, 2026 11

Este sábado, la tresarroyense Eugenia Gago debutó con una goleada de su equipo Villa Mitre de Bahia Blanca frente a Municipales, 4 a 1, por el Torneo Federal Amateur Femenino.

Los goles del equipo de Gago, que entró a los 15 minutos del segundo tiempo, fueron obra de Lucrecia Semper-2-, Sol Meléndez Perrone y Morena Bouven y para los Municipales lo hizo Ivana Lindstrom.

Esta zona son dos equipos que juegan ida y vuelta. La revancha será la semana próxima en la cancha de Municipales.

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