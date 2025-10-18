Fútbol femenino: Ganaron Argentino, Colegiales y El Nacional

Con los triunfos de Argentino Junior, Colegiales y El Nacional se abrió este sábado la séptima fecha del Torneo Clausura de fútbol femenino de Primera División.

Resultados:

Argentino Junior 2 – Villa del Parque 1

En el Osvaldo Sosa, Argentino derrotó a Villa del Parque por 2 a 1.

Goles: Mayra Lujan y Marcela De Francesco de penal pareja Argentino Junior y Melisa Segovia para Villa del Parque.

Incidencias: Expulsada en Argentino, Marcela De Francesco.

Colegiales 4 -Huracán Ciclista 2

Gran triunfo de local de Colegiales frente a Huracán Ciclista por 4 a 2.

Goles: Juana Miguel, Loana Galván , Magali González y Cristina González para Colegiales y Alzua y Brunero para Huracán Ciclista.

El Nacional 4 –Agrario 0

En el Catale, El Nacional goleó a Agrario por 4 a 0.

Goles: Florencia Henriques-2- , Rocío Mansilla y Micaela Grippo de penal.

La fecha se cierra este domingo a partir de las 10:30 con los siguientes partidos:

Deportivo Garmense enfrenta a Deportivo Central de local. Dirige Victoria Berger.

Huracán viaja a Chaves para jugar con Deportivo Independencia. Juez del partido, Dalma Cortadi.

Libre: 0limpo,

