Fútbol femenino: Ganaron Argentino, Colegiales y El Nacional
Con los triunfos de Argentino Junior, Colegiales y El Nacional se abrió este sábado la séptima fecha del Torneo Clausura de fútbol femenino de Primera División.
Resultados:
Argentino Junior 2 – Villa del Parque 1
En el Osvaldo Sosa, Argentino derrotó a Villa del Parque por 2 a 1.
Goles: Mayra Lujan y Marcela De Francesco de penal pareja Argentino Junior y Melisa Segovia para Villa del Parque.
Incidencias: Expulsada en Argentino, Marcela De Francesco.
Colegiales 4 -Huracán Ciclista 2
Gran triunfo de local de Colegiales frente a Huracán Ciclista por 4 a 2.
Goles: Juana Miguel, Loana Galván , Magali González y Cristina González para Colegiales y Alzua y Brunero para Huracán Ciclista.
El Nacional 4 –Agrario 0
En el Catale, El Nacional goleó a Agrario por 4 a 0.
Goles: Florencia Henriques-2- , Rocío Mansilla y Micaela Grippo de penal.
La fecha se cierra este domingo a partir de las 10:30 con los siguientes partidos:
Deportivo Garmense enfrenta a Deportivo Central de local. Dirige Victoria Berger.
Huracán viaja a Chaves para jugar con Deportivo Independencia. Juez del partido, Dalma Cortadi.
Libre: 0limpo,