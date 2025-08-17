Fútbol Femenino: Ganaron Independencia, El Nacional, Huracán y Villa del Parque

17 agosto, 2025 0

Este domingo con los triunfos de Independencia, El Nacional, Huracán y Villa del Parque, se completó la tercera fecha del Torneo Clausura del Fútbol Femenino.

Resultados:

Argentino Junior 1 -Deportivo Independencia 2

Independencia venció de visitante a Argentino Junior 2 a 1.

Goles: Ana Moussa y Luciana Farías para Independencia y Karen Iñigo para Argentino.

El Nacional 2 – Central 1

El Decano en su cancha derrotó a Central por 2 a 1.

Goles: Vanesa Valerio y Micaela Grippo para El Nacional e Inés Cufré para Central.

Olimpo 0 -Huracán 4

Huracán goleó de visitante a Olimpo 4 a 0.

Goles: Brenda Lencina-2- y Ayeen Rodriguez-2-

Incidencias: Diana Garcimuño, arquera de Olimpo, le atajó un penal a Maribel Caraballo de Huracán.

Agrario 1 – Villa del Parque 2

Gran triunfo de Villa del Parque en de La Garma, le ganó a Agrario por 2 a 1.

Goles: Melisa Segovia y Micaela Monterrosa para Villa y Jazmín De La Torre para Agrario.

Libre: Huracán Ciclista

Posiciones:

La Fecha 3 del Clausura, dejó a Huracán como líder solitario. Tras la victoria ante Olimpo y por la derrota de Colegiales, las Globitas mandan en el torneo. El Nacional, volvió a triunfar y se ubica como su único escolta al cual enfrentará dentro de 15 días. Garmense, Independencia y Villa del Parque (quien ganó su PRIMER PARTIDO del 2025) fueron los demás triunfantes de la jornada y se ubican en zona de clasificación.

Huracán 9

El Nacional 7

Colegiales 6

Garmense 5

Olimpo 4

Villa del Parque 3

Huracán Ciclista 3

Independencia 3

Agrario 1

Central 1

Argentino Junior 0

Próxima Fecha N°4 del Torneo Clausura:

La próxima fecha tendrá como atractivo el encuentro entre Huracán vs El Nacional.

Garmense vs Argentino Junior

Huracán vs El Nacional

Huracán Ciclista vs Agrario

Villa de Parque vs Olimpo

Central vs Colegiales

Equipo que queda libre: Independencia

