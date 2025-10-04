Fútbol Femenino: Ganaron Independencia y Olimpo en el inicio de la 6ª fecha

4 octubre, 2025 0

Este sábado con los triunfos de Deportivo Independencia sobre Deportivo Central y Olimpo sobre Agrario, se puso en marcha la sexta fecha del Torneo Clausura de fútbol femenino de Primera División.

Resultados:

Deportivo Central 0- Deportivo Independencia 4

Deportivo Independencia, goleó 4 a 0 a Deportivo Central en el Victorino Albani.

Goles: Georgina Martínez, Martina Bocco , Ana Moussa y Luciana Fariña.

Agrario 0 –Olimpo 1

Olimpo se trajo un gran triunfo de De la Garma al derrotar a Agrario por 1 a 0.

Gol: Camila Duarte.

La fecha se cierra este domingo a partir de las 10:30, con los siguientes partidos:

En el Bosque, Villa del Parque recibe a Colegiales el juez será, Victoria Berger.

Huracán en el Bottino será anfitrión de Argentino Junior. Dirige , Rubén Pacheco.

En Chaves, Huracán Ciclista tendrá la visita de El Nacional. Sera juez del Partido, Gabriela Ferrarello.

Libre: Deportivo Garmense

