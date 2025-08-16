Fútbol femenino: Ganó Garmense en el adelanto
Este sábado, con el triunfo de Garmense sobre Colegiales se empezó a jugar la tercera fecha del Torneo Clausura de fútbol femenino de Primera división.
Resultados:
Colegiales 0 – Deportivo Garmense 1
Deportivo Garmense se llevó un gran triunfo de visitante frente a Colegiales por 1 a 0.
Gol: Victoria Selvático.
La fecha se completa este domingo a partir de las 10:30 con los siguientes partidos:
Argentino Junior recibe a Deportivo Independencia. Dirige Victoria Berger.
En el Antonio Catale , El Nacional será anfitrión de Deportivo Central .Será juez de partido Luis Matallán.
Olimpo va a recibir en el Complejo a Huracán. Impartirá justicia, Pablo Donadío.
En De La Garma, Agrario recibe a Villa del Parque. El juez será Alan Ibarlucia.
Libre: Huracán Ciclista