Fútbol femenino: Garmense venció a Agrario en el clásico

22 noviembre, 2025

Este sábado, en De La Garma , Deportivo Garmense se quedó con el clásico frente a Agrario por 3 a 0 , por la última fecha del Torneo Clausura Fútbol femenino de Primera División.

Resultado:

Deportivo Garmense 3 – Agrario o

Goles: Victoria Salvático-3- .

Este domingo se cierra la fecha con dos horarios distintos, a la 10:00, en el Osvaldo Sosa, Argentino Junior recibe a El Nacional.

A las 17:00 se van a enfrentar, Deportivo Central – Huracán Ciclista y Deportivo Independencia – Olimpo.

