Fútbol femenino: goleada de Independencia en el clásico ante Ciclista

23 mayo, 2026 0

Este sábado con dos partidos se puso en marcha la séptima fecha del Torneo de fútbol femenino de Primera División, con una importante goleada de Independencia en el clásico chavense frente a Huracán Ciclista.

Resultados:

Independencia 6 – Huracán Ciclista 0

Goles: Romina Colantonio -3-, Luciana Fariña, Celeste Baldovino y Florencia Rodríguez.

En el otro partido, El Nacional derrotó a Olimpo en el Catale.

El Nacional 2 – Olimpo 0

Goles: Malena Almeira y Rocío Mansilla.

La fecha sigue el domingo a partir de las 10:30, con los partidos entre Garmense – Colegiales, Huracán – Juan E. Barra, (en la Quinta 228), Central – Argentino.

Cierra el lunes a partir de las 12:00 con el partido entre Villa del Parque y Agrario.

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