Fútbol femenino: Golearon Quilmes y Huracán en la 3ª del Oficial

Se jugó este domingo, en horas de la mañana, la 3ª fecha del torneo Oficial de fútbol femenino con estos resultados:

Villa 0 vs. Quilmes 6 (Colantonio 3, Mansilla, Abril Henríquez, Carla Miranda de penal).

Huracan 6 (Gago 3, Valerio 3) vs. Independiente 0.

Colegiales 3 (De Francesco2, Strasser) vs. El Nacional 0.

Olimpo 2 vs. Central 0.

Libre: Argentino.

Posiciones

Zona A: Huracan 9 , Colegiales 6, Villa y Olimpo 3.

Zona B: Argentino 6, Independiente,El Nacional y Quilmes 3, Central 0.

