Fútbol Femenino: Huracán Ciclista, Huracán, Olimpo y Colegiales los triunfadores de la Fecha 2

10 agosto, 2025 0

Este domingo con los triunfos de H.Ciclista, Huracán, Olimpo y Colegiales se cerró la segunda fecha del Torneo Clausura del Fútbol Femenino.

Resultados:

Villa del Parque 0 – Huracán Ciclista 1

Huracán Ciclista venció de visitante a Villa del Parque por 1 a 0.

Gol: Celeste Baldovino

Incidencias: Roxana Herrera le atajó un penal a Quintana de Villa del Parque y Betina Brunero estrello un penal en el travesaño.

Huracán 8 – Agrario 0

Huracán en el Bottino aplastó a Agrario por 8-0.

Goles: Maribel Caraballo -3-,Ayelen Rodríguez -2-,Belen Berger, Brenda Lencina y Jazmín Lencina

Central 1 – Olimpo 3

Olimpo obtuvo un gran triunfo de visitante frente a Central por 3-1.

Goles: Romina Colantonio -2- y Malena Almeira para Olimpo e Inés Cufre para Central.

Independencia 1 – Colegiales 2

Colegiales se trajo un triunfazo de A.G.Chaves al derrotar 2-1 a Independencia.

Goles: Magali Gonzáles y Cristina González para Colegiales y para Independencia Martina Bocco.

La fecha arrancó el fin de semana pasado con el empate 0 a 0 entre Garmense y El Nacional.

Libre: Argentino Junior

Posiciones:

Huracán y Colegiales son los ideales del torneo, ambos con dos triunfos en dos partidos. De cerca, los siguen Olimpo y El Nacional.

Huracán 6

Colegiales 6

Olimpo 4

El Nacional 4

Huracán Ciclista 3

Garmense 2

Agrario 1

Central 1

Villa del Parque 0

Independencia 0

Argentino Junior 0

Próxima Fecha N° 3 del Torneo Clausura:

La próxima fecha tiene como atractivos a: Colegiales vs Garmense y la visita de Huracán a Olimpo.

Argentino vs Independencia.

Colegiales vs Garmense.

El Nacional vs Central.

Olimpo vs Huracán.

Agrario vs Villa del Parque.

Equipo que queda libre: Huracán Ciclista

