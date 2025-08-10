Fútbol Femenino: Huracán Ciclista, Huracán, Olimpo y Colegiales los triunfadores de la Fecha 2
Este domingo con los triunfos de H.Ciclista, Huracán, Olimpo y Colegiales se cerró la segunda fecha del Torneo Clausura del Fútbol Femenino.
Resultados:
Villa del Parque 0 – Huracán Ciclista 1
Huracán Ciclista venció de visitante a Villa del Parque por 1 a 0.
Gol: Celeste Baldovino
Incidencias: Roxana Herrera le atajó un penal a Quintana de Villa del Parque y Betina Brunero estrello un penal en el travesaño.
Huracán 8 – Agrario 0
Huracán en el Bottino aplastó a Agrario por 8-0.
Goles: Maribel Caraballo -3-,Ayelen Rodríguez -2-,Belen Berger, Brenda Lencina y Jazmín Lencina
Central 1 – Olimpo 3
Olimpo obtuvo un gran triunfo de visitante frente a Central por 3-1.
Goles: Romina Colantonio -2- y Malena Almeira para Olimpo e Inés Cufre para Central.
Independencia 1 – Colegiales 2
Colegiales se trajo un triunfazo de A.G.Chaves al derrotar 2-1 a Independencia.
Goles: Magali Gonzáles y Cristina González para Colegiales y para Independencia Martina Bocco.
La fecha arrancó el fin de semana pasado con el empate 0 a 0 entre Garmense y El Nacional.
Libre: Argentino Junior
Posiciones:
Huracán y Colegiales son los ideales del torneo, ambos con dos triunfos en dos partidos. De cerca, los siguen Olimpo y El Nacional.
Huracán 6
Colegiales 6
Olimpo 4
El Nacional 4
Huracán Ciclista 3
Garmense 2
Agrario 1
Central 1
Villa del Parque 0
Independencia 0
Argentino Junior 0
Próxima Fecha N° 3 del Torneo Clausura:
La próxima fecha tiene como atractivos a: Colegiales vs Garmense y la visita de Huracán a Olimpo.
Argentino vs Independencia.
Colegiales vs Garmense.
El Nacional vs Central.
Olimpo vs Huracán.
Agrario vs Villa del Parque.
Equipo que queda libre: Huracán Ciclista