Fútbol Femenino: Huracán, Colegiales y El Nacional, punteros

26 junio, 2022 Leido: 8

Se jugó la 2ª fecha del Oficial del Fútbol Femenino de la Liga Regional Tresarroyense.

Hay 3 líderes, Huracán, Colegiales y El Nacional que ganaron sus partidos. Argentino tuvo fecha libre.

Los resultados fueron:

En Juan E. Barra el local empató con Olimpo 1 a 1.

En el Catale, El Nacional venció a Agrario 5 a 0.

En el Zubiri Colegiales derrotó a Independencia por 5 a 1.

En el Bottino Huracán goleó a Independiente 14 a 0.

En De La Garma, Garmense logró su primer triunfo ante Central 3 a 0.

Posiciones: Huracán, Colegiales y El Nacional 4, Olimpo 3, Garmense, Argentino e Independiente 2, Barra 1, Independencia, Agrario y Central 0.

Próxima fecha 3ª: Agrario vs. Argentino, Independencia vs. El Nacional, Olimpo vs. Huracán, Central vs. Barra, Independiente vs. Colegiales.

Libre: Garmense.

