Fútbol Femenino: Huracán, El Nacional y Colegiales los ganadores del domingo

5 octubre, 2025 45

Este domingo se cerró la 6ª jornada del Clausura Femenino y dejo los siguientes resultados.

Hay que recordar que: Central (0) – Independencia (4) y Agrario (0) – Olimpo (1), jugaron el sábado.

Resumen de la jornada dominical:

HURACÁN 1 VS ARGENTINO JUNIOR 4

Goles: Milena Liébana -2-, Ayelén Rodríguez y Maribel Caraballo (CAH); Marcela De Francesco -penal- (CAAJ).

VILLA DEL PARQUE 0 VS COLEGIALES 1

Gol: Magali González (CAC).

HURACÁN CICLISTA 2 VS EL NACIONAL 3

Goles: Celeste Baldovino -2- (HCC); Micaela Grippo -2- y Ayelén Berti (CAEN).

Posiciones Clausura:

Tras la Fecha 6, Huracán y El Nacional siguen su camino invicto en el torneo y se mantienen en la cima del Clausura. Colegiales, sumó un gran triunfo y se mantiene a una unidad en el segundo puesto. Olimpo, ganó en De La Garma y se suma a la conversación, pero a tres puntos de las líderes. Párrafo aparte para Independencia, que consiguió su segundo triunfo al hilo y se ilusiona con llegar más alto.

Huracán 14 PTS.

El Nacional 14 PTS.

Colegiales 13 PTS.

Olimpo 11 PTS.

Independencia 9 PTS.

Garmense 8 PTS.

Villa del Parque 4 PTS.

Huracán Ciclista 4 PTS.

Argentino Junior 3 PTS.

Agrario 2 PTS.

Central 1 PTS.

Próxima Fecha 6ª del Clausura del Fútbol Femenino:

Argentino Junior–Villa del Parque | Independencia–Huracán | El Nacional–Agrario | Colegiales–Huracán Ciclista | Garmense–Central.

Libre: Olimpo.

Volver