Fútbol Femenino: Huracán, El Nacional y Colegiales los ganadores del domingo
Este domingo se cerró la 6ª jornada del Clausura Femenino y dejo los siguientes resultados.
Hay que recordar que: Central (0) – Independencia (4) y Agrario (0) – Olimpo (1), jugaron el sábado.
Resumen de la jornada dominical:
HURACÁN 1 VS ARGENTINO JUNIOR 4
Goles: Milena Liébana -2-, Ayelén Rodríguez y Maribel Caraballo (CAH); Marcela De Francesco -penal- (CAAJ).
VILLA DEL PARQUE 0 VS COLEGIALES 1
Gol: Magali González (CAC).
HURACÁN CICLISTA 2 VS EL NACIONAL 3
Goles: Celeste Baldovino -2- (HCC); Micaela Grippo -2- y Ayelén Berti (CAEN).
Posiciones Clausura:
Tras la Fecha 6, Huracán y El Nacional siguen su camino invicto en el torneo y se mantienen en la cima del Clausura. Colegiales, sumó un gran triunfo y se mantiene a una unidad en el segundo puesto. Olimpo, ganó en De La Garma y se suma a la conversación, pero a tres puntos de las líderes. Párrafo aparte para Independencia, que consiguió su segundo triunfo al hilo y se ilusiona con llegar más alto.
Huracán 14 PTS.
El Nacional 14 PTS.
Colegiales 13 PTS.
Olimpo 11 PTS.
Independencia 9 PTS.
Garmense 8 PTS.
Villa del Parque 4 PTS.
Huracán Ciclista 4 PTS.
Argentino Junior 3 PTS.
Agrario 2 PTS.
Central 1 PTS.
Próxima Fecha 6ª del Clausura del Fútbol Femenino:
Argentino Junior–Villa del Parque | Independencia–Huracán | El Nacional–Agrario | Colegiales–Huracán Ciclista | Garmense–Central.
Libre: Olimpo.