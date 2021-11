Fútbol femenino: Huracán es el primer clasificado a la final del Clausura

Se jugó la 4ª fecha del Torneo Clausura de fútbol femenino de la Liga Regional Tresarroyense. Huracán es el primer clasificado para la final al adjudicarse el primer puesto de la zona A.

En la otra zona, está todo parejo, hay tres punteros: Argentino, El Nacional e Independiente.

Los resultados fueron: Quilmes 2 vs Colegiales 2, Argentino 2 vs Huracán 3, El Nacional 5 vs Olimpo 1, Independiente 5 vs Villa 3.

Posiciones:

Zona A: Huracán 12 (clasificado), Colegiales 7, Villa y Olimpo 3.

Zona B: Argentino, El Nacional e Independiente 6, Quilmes 4, Central 0.

El 21 de noviembre se disputará la quinta y última fecha, con los siguientes partidos:

Zona A: Villa vs Argentino y Colegiales vs Independiente.

Zona B: Olimpo vs Quilmes y Huracán vs Central. Libre: El Nacional.

