Fútbol Femenino: Huracan finalista de la Copa Tres Arroyos

15 abril, 2026 2

Este miércoles, en la Quinta, Huracán se clasificó a la Gran Final de la Copa Tres Arroyos tras derrotar a Colegiales por 4-1. En lo que respecta a la segunda semifinal, el partido entre Argentino Junior y Olimpo debió ser suspendido por un corte de luz, cuando las Bichias triunfaban 2-0, y aún no tiene fecha de continuidad.

Resultados:

Colegiales 1 – Huracán 4

Goles: Eugenia Gago -2-, Ayelen Rodriguez y Pilar Santarena para Huracan; mientras que, Cristina Gonzalez anotó para Colegiales.

Incidencias: fue expulsada, Antonella Sacco en Huracan

Argentino 2 –Olimpo 0

Goles: Karen Iñigo y Camila Duarte.

Incidencias: el partido se suspendió por un corte de luz.

Agradecemos a Alejandro Zygal (@zy.foto en Instagram) por las fotos.

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