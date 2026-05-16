Fútbol Femenino: Huracán ganó en el adelanto de la 6ª fecha
Este sábado, en De La Garma, con el triunfo de Huracán sobre Agrario se puso en marcha la sexta fecha del Torneo de fútbol femenino de Primera División.
Resultado:
Agrario 0 – Huracán 7
Goles: Eugenia Gago -3-, Ludmila Ianibeli, Josefina Guerrero, Celina Troncoso, Ailin Chirino.
La fecha se cierra este domingo a partir de las 10:30 con los partidos entre Argentino – Villa, Barra – Independencia, Ciclista – Garmense, Colegiales – Olimpo y El Nacional – Central.