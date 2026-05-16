Fútbol Femenino: Huracán ganó en el adelanto de la 6ª fecha

16 mayo, 2026 0

Este sábado, en De La Garma, con el triunfo de Huracán sobre Agrario se puso en marcha la sexta fecha del Torneo de fútbol femenino de Primera División.

Resultado:

Agrario 0 – Huracán 7

Goles: Eugenia Gago -3-, Ludmila Ianibeli, Josefina Guerrero, Celina Troncoso, Ailin Chirino.

La fecha se cierra este domingo a partir de las 10:30 con los partidos entre Argentino – Villa, Barra – Independencia, Ciclista – Garmense, Colegiales – Olimpo y El Nacional – Central.

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