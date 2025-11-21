Huracán goleó a Villa en la última fecha del femenino
Este viernes, en el Bottino, con el triunfo de Huracán sobre Villa del Parque por 3 a 0, se puso en marcha la última fecha del Torneo Clausura de fútbol femenino de Primera División.
Resultado:
Huracán 3 – Villa del Parque 0
Goles: Milena Liébana-2- y Ayelén Rodríguez.
La fecha continúa este sábado en De La Garma, con el clásico entre Deportivo Garmense y Agrario a las 18:30.
Y se cierra el domingo con los siguientes partidos:
A las 10:00, en el Osvaldo Sosa, Argentino Junior recibe a El Nacional.
A las 17:00 habrá dos encuentros:
Deportivo Central – Huracán Ciclista
Deportivo Independencia – Olimpo.