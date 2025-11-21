Huracán goleó a Villa en la última fecha del femenino

21 noviembre, 2025 20

Este viernes, en el Bottino, con el triunfo de Huracán sobre Villa del Parque por 3 a 0, se puso en marcha la última fecha del Torneo Clausura de fútbol femenino de Primera División.

Resultado:

Huracán 3 – Villa del Parque 0

Goles: Milena Liébana-2- y Ayelén Rodríguez.

La fecha continúa este sábado en De La Garma, con el clásico entre Deportivo Garmense y Agrario a las 18:30.

Y se cierra el domingo con los siguientes partidos:

A las 10:00, en el Osvaldo Sosa, Argentino Junior recibe a El Nacional.

A las 17:00 habrá dos encuentros:

Deportivo Central – Huracán Ciclista

Deportivo Independencia – Olimpo.

Volver