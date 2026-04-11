Fútbol Femenino: Independencia ganó en el adelanto de la 3ª fecha

11 abril, 2026 0

Este sábado, en Chaves, con el triunfo de Deportivo Independencia sobre Villa del Parque, se puso en marcha la tercera fecha del Campeonato de Fútbol femenino de Primera División.

Resultado:

Independencia 2 – Villa del Parque 1

Goles: Romina Colantonio y Celeste Baldovino para Independencia y Micaela Monterrosa para Villa.

La fecha se cierra este domingo a partir de las 10:30, con:

Colegiales – Huracán Ciclista

El Nacional – Barra

Olimpo – Agrario

Garmense – Argentino

Central – Huracán.

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