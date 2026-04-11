Fútbol Femenino: Independencia ganó en el adelanto de la 3ª fecha
Este sábado, en Chaves, con el triunfo de Deportivo Independencia sobre Villa del Parque, se puso en marcha la tercera fecha del Campeonato de Fútbol femenino de Primera División.
Resultado:
Independencia 2 – Villa del Parque 1
Goles: Romina Colantonio y Celeste Baldovino para Independencia y Micaela Monterrosa para Villa.
La fecha se cierra este domingo a partir de las 10:30, con:
Colegiales – Huracán Ciclista
El Nacional – Barra
Olimpo – Agrario
Garmense – Argentino
Central – Huracán.