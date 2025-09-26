Fútbol Femenino: la 6a. fecha comienza con Central e Independencia

Este sábado, en el Victorino Albani, Deportivo Central y Deportivo Independencia a partir de las 16:00, y con el arbitraje de Walter Torraca, inician la sexta fecha del Torneo Clausura de Fútbol de Primera División.

La fecha se completa el domingo a partir de las 10:30 con los siguientes partidos:

En el Bottino, Huracán recibe a Argentino Junior. El árbitro será Rubén Pacheco.

Villa del Parque en el Bosque tendrá la visita de Colegiales. Impartirá justicia, Mailen Vázquez.

Olimpo viaja a De la Garma y juega ante el local Agrario. Arbitra Victoria Berger.

El Nacional viaja a Chaves para enfrentar a Huracán Ciclista. Dirige, Gabriela Ferrarelo.

Libre: Deportivo Garmense.

