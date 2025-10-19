Fútbol Femenino: La 7° cerró con victorias de Garmense y Huracán

19 octubre, 2025 0

Este domingo por la mañana, con las victorias de Huracán y Garmense, se completó la Fecha 7 del Torneo Clausura del Fútbol Femenino.

Recordamos que en la jornada del sábado: El Nacional había triunfado 4-0 ante Agrario, Colegiales salió victorioso ante Huracán Ciclista por 4-2 y Argentino Junior triunfó ante Villa del Parque por 2-1.

Síntesis del domingo:

Garmense 2 – Central 0

En el Beto Souto, las Chinches consiguieron un triunfo clave ante las Canallas.

Los goles fueron anotados por: Verónica Vallejos y Belén Gamboa.

Independencia 1 – Huracán 4

En el Mecía-Toso, Huracán se trajo un gran triunfo tras haber comenzado en desventaja el partido.

Los goles fueron obra de: Daiana Acosta para Independencia; Mientras que para Huracán marcaron, Brenda Lencina, Tatiana Lema, Maribel Caraballo y Pía Tavieres en contra.

Posiciones Torneo Clausura:

¡HURACÁN, EL NACIONAL Y COLEGIALES A PASO FIRME! Los tres equipos ganaron y más allá que deben quedar libres, están con un pie adentro de los Play-Off. Quienes también triunfaron fueron Garmense, que se afianza en el 4to lugar, y Argentino Junior, venció a un rival directo y se mete en zona amarilla.

Huracán 17

El Nacional 17

Colegiales 16

Garmense 11

Olimpo 11

Independencia 9

Argentino JR 6

Villa del Parque 4

Huracán Ciclista 4

Agrario 2

Central 1

Próxima Fecha (N°8) – Torneo Clausura:

Huracán Ciclista–Argentino Junior

Agrario–Colegiales

Olimpo–El Nacional

Villa del Parque–Independencia

Huracán–Garmense.

Libre: Central.

Volver