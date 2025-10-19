Fútbol Femenino: La 7° cerró con victorias de Garmense y Huracán
Este domingo por la mañana, con las victorias de Huracán y Garmense, se completó la Fecha 7 del Torneo Clausura del Fútbol Femenino.
Recordamos que en la jornada del sábado: El Nacional había triunfado 4-0 ante Agrario, Colegiales salió victorioso ante Huracán Ciclista por 4-2 y Argentino Junior triunfó ante Villa del Parque por 2-1.
Síntesis del domingo:
Garmense 2 – Central 0
En el Beto Souto, las Chinches consiguieron un triunfo clave ante las Canallas.
Los goles fueron anotados por: Verónica Vallejos y Belén Gamboa.
Independencia 1 – Huracán 4
En el Mecía-Toso, Huracán se trajo un gran triunfo tras haber comenzado en desventaja el partido.
Los goles fueron obra de: Daiana Acosta para Independencia; Mientras que para Huracán marcaron, Brenda Lencina, Tatiana Lema, Maribel Caraballo y Pía Tavieres en contra.
Posiciones Torneo Clausura:
¡HURACÁN, EL NACIONAL Y COLEGIALES A PASO FIRME! Los tres equipos ganaron y más allá que deben quedar libres, están con un pie adentro de los Play-Off. Quienes también triunfaron fueron Garmense, que se afianza en el 4to lugar, y Argentino Junior, venció a un rival directo y se mete en zona amarilla.
Huracán 17
El Nacional 17
Colegiales 16
Garmense 11
Olimpo 11
Independencia 9
Argentino JR 6
Villa del Parque 4
Huracán Ciclista 4
Agrario 2
Central 1
Próxima Fecha (N°8) – Torneo Clausura:
Huracán Ciclista–Argentino Junior
Agrario–Colegiales
Olimpo–El Nacional
Villa del Parque–Independencia
Huracán–Garmense.
Libre: Central.