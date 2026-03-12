Fútbol femenino: las Retrocolagenadas organizan un Torneo de fútbol 5 solidario

Este jueves visitaron los estudios de LU 24 las jugadoras Antonela Cirone, Andrea Vega, Ángeles Sandes y Estefanía Ruiz Diaz, del equipo de fútbol femenino amateur Retrocolagenadas y dieron detalles del Torneo de fútbol 5 que organizan, con fines benéficos, que se desarrollará este domingo en el Sindicato de Luz Y Fuerza.

Comentaron que este año la idea es hacer el Torneo con fines solidarios por eso para esta ocasión piden la donación de útiles escolares, galletitas y leche.

El Torneo comenzará a las 9:00 y durará hasta las 17:00; participan ocho equipos que se dividen en dos zonas de 4 equipos cada una.

Jugarán todos contra todos en dos canchas: clasifican primero y segundo, luego semifinales y final; se premiará al primero, segundo y tercer puesto, goleadora y valla menos vencida.

La inscripción tendrá un costo de 10.000 pesos por jugadora y no se podrán anotar federadas, solo amateurs.

Las entradas para el público tendrá un costo de 1000 pesos además de las donaciones solicitadas.

El evento contará con árbitros, seguro, y además habrá servicio de cantina, habrá sorteos producto de donaciones, para todos los presentes, jugadoras y el público en general.

Para finalizar, contaron cómo surgió el nombre del equipo, Retrocolagenadas: “es un poco a chiste el nombre, se le ocurrió a una amiga del grupo, ya que la mayoría superamos los 20 años hace rato, y en su momento teníamos un grupo de chicas chicas, un poco retro y un poco del colágeno y los pulmones que necesitábamos y además tenemos la camiseta retro que nos dio el papá de una de las jugadoras”.

