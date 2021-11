Fútbol femenino: mañana se disputará la última fecha del Clausura

20 noviembre, 2021 Leido: 0

Este domingo, a partir de las 10 horas, se jugará la última fecha del Torneo Clausura de fútbol femenino y saldrá el rival de Huracán que ya está en la final, por la lucha del título del año. Lo más saliente es la definición en el Grupo B que tiene tres punteros: Argentino, Independiente y El Nacional con 6 puntos. Quilmes suma 4 y todavía tiene posibilidades. El Nacional tiene fecha libre.

Los partidos son: Colegiales vs Independiente (Aidan Codagnone), Villa vs Argentino (Alejandro Henríquez), Olimpo vs Quilmes (Gustavo Aguirre) y Huracán vs Central (Iván Lazarte).

Volver