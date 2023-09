Fútbol Femenino: María Strasser contó el triunfo de El Nacional

25 septiembre, 2023

La jugadora del Decano María Strasser conversó con LU 24 sobre el partido ganado por El Nacional ante Olimpo en el que convirtió tres tantos.

“De mis 3 goles el que más me gustó fue el que hice de cabeza, se los dediqué a mi sobrinito que estaba en la cancha: me trae suerte. El partido nos costó los primeros 20 minutos, nos ocurre seguido eso. Me voy adaptando al grupo que ya estaba formado en el Decano”, expresó.

