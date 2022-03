Fútbol Femenino: Mauricio Palomeque, nuevo técnico de El Nacional

3 marzo, 2022 Leido: 387

El flamante técnico del femenino de El Nacional, Mauricio Palomeque habló con LU 24 de su llegada al “Decano” para dirigir a las jugadoras.

“Me contactaron del club y llegamos a un acuerdo para volver. Se había hecho una Liga Oficial en el 2005 para jugar fútbol 8, se pasó a fútbol 11 y salió campeón el elenco de Coronel Suárez, con la arquera de Boca y de la Selección y otra más que jugaba en el seleccionado. Al año siguiente quedó en la nada y no se jugó nunca más, hasta que se compitió a nivel zonal y regional” dijo.

“La idea este año es mantener la base que hizo Garcimuño y meternos entre los 4 mejores, tenemos un grupo joven de chicas, la mayoría menores de 24 años y estamos esperando por refuerzos, las jugadoras que les puedan liberar el pase” añadió.

“Queremos llegar a las semifinales del Preparación y sino mantener el grupo y sumar experiencia. El grupo es buenísimo, muy respetuoso y con ganas de aprender, son cumplidoras entrenan 20 y 25 chicas, estoy muy conforme porque entrenan, no siempre pasaba eso. Practicamos 3 veces por semana, y de a poco les doy lo físico, porque no tenían la base física eran nuevas. El presidente Níquel y Emiliano Sofía que nos van a brindar todo lo necesario. Ahora a esperar el Preparación, tenemos dos semanas todavía para seguir entrenando” culminó.

