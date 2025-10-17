Fútbol femenino: Se abre la 7ª fecha

Este sábado con tres diferentes horarios se abre la séptima fecha del Torneo Clausura de fútbol de Primera División.

A las 10:30, en el Osvaldo Sosa, Argentino Junior recibe a Villa del Parque. Dirige, Juan Bustos.

Con el arbitraje de Gabriela Ferrarelo, a partir de las 16:00, Colegiales en su cancha juega frente a Huracán Ciclista.

En el Antonio mateo Catale, El Nacional será anfitrión de Agrario. Impartirá justicia, Luis Matallán, el partido comenzará a las 20:00.

La fecha se cierra el domingo a partir de las 10:30, con los siguientes encuentros:

Deportivo Garmense, en De la Garma enfrenta a Deportivo Central. Dirige Victoria Berger.

Huracán viaja a Chaves para enfrentar a Deportivo Independencia. El juez del partido será Dalma Cortadi.

Libre: Olimpo.

