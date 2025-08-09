Fútbol femenino: Se cierra la segunda fecha

Este domingo a partir de las 10:30, con 4 partidos se cierra la segunda fecha del Torneo Clausura de fútbol femenino de Primera División.

En el Bosque, Villa del Parque recibe a Huracán Ciclista. Dirige Iván Lazarte.

Huracán en el Bottino será anfitrión de Agrario. será juez del partido Ignacio Barragán.

Deportivo Central, en el Victorino Albani enfrentará Olimpo. Dirige Lucero De la Cal.

Colegiales viaja a Chaves para enfrentar a Deportivo Independencia. Impartirá justicia Alan Ibarlucía.

La fecha arrancó el fin de semana pasado con el empate 0 a 0 entre, Deportivo Garmense y El Nacional.

Libre: Argentino Junior.

