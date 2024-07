Fútbol Femenino: se completó la cuarta fecha

21 julio, 2024 1

Este domingo con los triunfos de Huracán, Huracán Ciclista y Juan Eulogio Barra, se completó la 4ª fecha del torneo clausura del fútbol femenino.

Resultados:

Deportivo Central 0 – Huracán 10

El Globo goleó 10 a 0 a Central. El dato sobresaliente es que Eugenia Gago volvió a convertir sus primeros goles después de su lesión.

Goles: Agustina Müller 5, Eugenia Gago 2, Vanesa Valerio, Jazmín García y Brenda Lencina.

Huracán Ciclista 2 -Deportivo Garmense 1

Huracán Ciclista en su cancha venció a Garmense por 2 a1.

Goles: Tamara Motta y Celeste Baldovino para Ciclista y Salvático para Garmense.

Juan Eulogio Barra 2 – Cascallares 0

En Barra el local obtuvo un gran triunfo sobre Cascallares por 2 a 0.

Goles: Rocío Valente (2) para Juan Eulogio Barra.

Libre: Argentino Junior

Posiciones:

Huracán 12

Colegiales 12

El Nacional 6

Independencia 6

Ciclista 6

Garmense 4

Juan E. Barra 4

Argentino Junior 3

Agrario 2

Central 1

Cascallares

Próxima fecha

Argentino vs El Nacional

Independencia vs Agrario

Colegiales vs Juan E. Barra

Cascallares vs Ciclista

Garmense vs Central

Libre: Huracán.

