Fútbol Femenino: se completó la Fecha 8 del Clausura
En una jornada que se extendió desde la mañana hasta la noche, se completó la fecha octava del Clausura del fútbol femenino
Síntesis del domingo:
Colegiales (5) vs Olimpo (0)
En territorio Escolar, las locales golearon a Olimpo. Los tantos fueron hechos por: Milagros Martínez, Lorena Colantonio -en contra-, Magali González, Juanita Miguel y Estefanía Ancho.
Garmense (3) vs Villa del Parque (0):
En De La Garma, las Chinches se hicieron fuertes y vencieron a Villa del Parque. Goles convertidos por: Loretta Gullotta, Victoria Salvatico y Verónica Vallejos.
Argentino Junior (3) vs Agrario (0):
Las Bichitas siguen ganando y esta vez fue como local ante Agrario. Los goles fueron anotados por: Ema Alverdi, Liz Zubillaga y Dana Miranda.
Independencia (2) vs Huracán Ciclista (1):
Goles de Delfina Piovani -2-, uno de penal, para Independencia y Florencia Rodríguez para Ciclista.
Central (0) vs Huracán (13):
Huracán dio una catedra y atropelló a Central en su cancha. Los goles fueron obra de: Maribel Caraballo -4-, Ayelén Rodríguez -3-, Yazmín Lencina -3- y Brenda Lencina -3-.
Posiciones Torneo Clausura:
Huracán 23
Colegiales 22
El Nacional 20
Garmense 14
Independencia 12
Argentino Junior 12
Olimpo 11
Villa del Parque 4
Huracán Ciclista 4
Agrario 2
Central 1
Próxima Fecha (N°10) – Torneo Clausura:
Villa del Parque vs Central
El Nacional vs Colegiales
Huracán Ciclista vs Garmense
Olimpo vs Argentino Junior
Agrario vs Independencia
LIBRE: Huracán