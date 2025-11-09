Fútbol Femenino: se completó la Fecha 8 del Clausura

9 noviembre, 2025 35

En una jornada que se extendió desde la mañana hasta la noche, se completó la fecha octava del Clausura del fútbol femenino

Síntesis del domingo:

Colegiales (5) vs Olimpo (0)

En territorio Escolar, las locales golearon a Olimpo. Los tantos fueron hechos por: Milagros Martínez, Lorena Colantonio -en contra-, Magali González, Juanita Miguel y Estefanía Ancho.

Garmense (3) vs Villa del Parque (0):

En De La Garma, las Chinches se hicieron fuertes y vencieron a Villa del Parque. Goles convertidos por: Loretta Gullotta, Victoria Salvatico y Verónica Vallejos.

Argentino Junior (3) vs Agrario (0):

Las Bichitas siguen ganando y esta vez fue como local ante Agrario. Los goles fueron anotados por: Ema Alverdi, Liz Zubillaga y Dana Miranda.

Independencia (2) vs Huracán Ciclista (1):

Goles de Delfina Piovani -2-, uno de penal, para Independencia y Florencia Rodríguez para Ciclista.

Central (0) vs Huracán (13):

Huracán dio una catedra y atropelló a Central en su cancha. Los goles fueron obra de: Maribel Caraballo -4-, Ayelén Rodríguez -3-, Yazmín Lencina -3- y Brenda Lencina -3-.

Posiciones Torneo Clausura:

Huracán 23

Colegiales 22

El Nacional 20

Garmense 14

Independencia 12

Argentino Junior 12

Olimpo 11

Villa del Parque 4

Huracán Ciclista 4

Agrario 2

Central 1

Próxima Fecha (N°10) – Torneo Clausura:

Villa del Parque vs Central

El Nacional vs Colegiales

Huracán Ciclista vs Garmense

Olimpo vs Argentino Junior

Agrario vs Independencia

LIBRE: Huracán

