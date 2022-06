Fútbol Femenino: Se completó la primera fecha

Hoy se completó la primera fecha del Torneo Oficial del Fútbol Femenino en nuestra ciudad.

Argentino derrotó en el estadio “Osvaldo Sosa” a El Nacional por 2 a 1, con goles de Florencia San Román y Daniela Aparicio. El gol del Nacional Ayelén Rodríguez.

Posiciones: Huracán, Olimpo, Colegiales, Independiente y Argentino 2, Barra, El Nacional, Independencia, Agrario, Garmense y Central 0.

Próxima Fecha: Garmense vs. Central, Barra vs. Olimpo, Huracán vs. Independiente, Colegiales vs. Independencia y El Nacional vs. Agrario. Libre: Argentino.

