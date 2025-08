Futbol Femenino: Se inició la Fecha 2

3 agosto, 2025 2

Este domingo se disputó un encuentro de la Fecha 2 del Clausura Femenino.

Resultado:

Garmense 0 vs El Nacional 0

En De La Garma, no se sacaron ventaja a pesar del buen juego de ambos equipos y ambos equipos se quedaron con un punto valioso.

Argentino Junior tuvo (y tendrá) fecha libre.

Quedaron postergados los partidos de: Villa del Parque vs Huracán Ciclista, Central vs Olimpo, Independencia vs Colegiales para preservar el estado del campo de juego.

Huracán vs Agrario debido a que el elenco de De La Garma presentó problemas para completar su planilla.

Se estima que estos encuentros se disputarán el siguiente fin de semana (9/8 o 10/8 con horario a confirmar).

Posiciones:

El Nacional es líder, provisoriamente, hasta que se complete la fecha la siguiente semana.

El Nacional 4

Huracán 3

Colegiales 3

Garmense 2

Olimpo 1

Central 1

Agrario 1

Huracán Ciclista 0

Independencia 0

Argentino Junior 0

Villa del Parque 0

Próxima Fecha Nº 3 del Torneo Clausura, a jugarse entre el 16/8 y 17/8:

Argentino Junior vs Independencia

Colegiales vs Garmense

El Nacional vs Central

Olimpo vs Huracán

Agrario vs Villa del Parque

Equipo que queda libre: Huracán Ciclista.

Volver