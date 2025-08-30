Fútbol Femenino: Se juega la 4ª fecha del Clausura
Este domingo, a las 10:30, se juega la cuarta fecha del Torneo Clausura del fútbol Femenino de Primera División.
En el Bottino, se enfrentan Huracán – El Nacional. Impartirá justicia, Luis Matallán.
Villa del Parque recibe a Olimpo. Dirige, Juan Bustos.
Deportivo Central tendrá la visita de Colegiales. El juez será Dalma Cortadi.
En De la Garma, Deportivo Garmense en su cancha enfrenta a Argentino Junior. Dirigirá, Marcial Frelis.
Huracán Ciclista recibe a Agrario. Arbitra, Martin Díaz.
Libre: Deportivo Independencia.