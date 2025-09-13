Fútbol femenino: Se juega la 5ª fecha

Este domingo se juega la quinta fecha del Torneo Clausura del Fútbol femenino.

Cronograma:

En el Victoriano Zubiri, a las 10:00, Colegiales recibe a Huracán. Dirige, Miguel Rossi.

Desde las 10:30:

El Nacional en el Catale juga el clásico de barrio frente a Villa del Parque. Será juez del partido, Mailén Vázquez.

En el Complejo Aurinegro, Olimpo tendrá la visita de Huracán Ciclista. Impartirá justicia, Lucas Ezama.

En Osvaldo Sosa, se enfrentan Argentino Junior y Deportivo Central .Dirige Marcos Porras.

En Chaves, juegan Deportivo Independencia y Deportivo Garmense. El juez será, Lucas Cepeda.

Libre: Agrario.

