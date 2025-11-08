Fútbol Femenino: Se juega la 9ª fecha del Clausura

8 noviembre, 2025 0

Este domingo se juega la 9ª fecha del Torneo Clausura del fútbol femenino de Primera División.

Todos los partidos, salvo el clásico de Chaves entre Deportivo Independencia – Huracán Ciclista que empezará a las 19:30, serán matutinos, a las 10:30.

Cronograma:

Deportivo Central, en el Victorino Albani recibe a Huracán. Dirige, Alan Colman.

Deportivo Garmense será anfitrión de Villa del Parque. Juez del partido, Gastón Espinosa.

En el Osvaldo Sosa Argentino Junior enfrenta a Agrario. Impartirá justicia, Victoria Berger.

Colegiales en el Zubiri tiene la visita de un rival difícil como Olimpo. Pablo Donadío será el juez del encuentro.

El último encuentro, será vespertino desde las 19:30,irá el clásico chavense entre Deportivo Independencia y Huracán Ciclista. Dirige Maite Otaegui.

Volver