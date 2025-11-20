Fútbol femenino: Se juega la última fecha

20 noviembre, 2025 0

Este fin de semana en distintos días y horarios se juega la última fecha del Torneo Clausura Fútbol femenino de Primera División.

La fecha comienza este viernes, a las 19:30, en el Bottino, con el partido entre Huracán y Villa del Parque.

La fecha continúa el sábado en De La Garma, con el partido entre Deportivo Garmense y Agrario el partido se iniciara a las 18:30.

El domingo se cierra la fecha con dos horarios distintos, a la 10:00, en el Osvaldo Sosa, Argentino Junior recibe a El Nacional.

Y en el horario de las 17:00 se van a enfrentar, Deportivo Central – Huracán Ciclista y Deportivo Independencia – Olimpo.

