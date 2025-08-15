Fútbol femenino: Se pone en marcha la 3ª fecha del Clausura
Este sábado, con un adelanto, se empieza a jugar la tercera fecha del Torneo Clausura de fútbol femenino de Primera división: en la cancha de Colegiales el local recibe a Deportivo Garmense. El partido comenzará a las 15:00 y será dirigido por Maite Otaegui.
La fecha se completa el domingo a partir de las 10:30 con los siguientes encuentros:
Argentino Junior recibe a Deportivo Independencia. Dirige Victoria Berger.
En el Antonio Catale, El Nacional será anfitrión de Deportivo Central . Será juez de partido Luis Matallán.
Olimpo va a recibir en el Complejo a Huracán. Impartirá justicia, Pablo Donadío.
En De La Garma, Agrario recibe a Villa del Parque. El juez será Alan Ibarlucía.
Libre: Huracán Ciclista.