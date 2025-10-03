Fútbol Femenino: Se pone en marcha la 6ª fecha

3 octubre, 2025 0

Este sábado con dos encuentros se pone en marcha la 6ª fecha del Clausura de fútbol femenino de Primera División.

En el Victorino Albani, a las 16:00, Deportivo Central recibe a Deportivo Independencia. Dirige, Walter Torraca.

En el Diego Armando Maradona en De La Garma, Agrario será anfitrión de Olimpo. El juez será Gastón Espinosa y el partido comenzará a las 18:30.

La fecha se cierra el domingo a partir de las 10:30, con los siguientes partidos:

En el Bosque, Villa del Parque recibe a Colegiales el juez será, Victoria Berger.

Huracán en el Bottino será anfitrión de Argentino Junior. Dirige , Rubén Pacheco.

En Chaves, Huracan Ciclista tendrá la visita de El Nacional. Sera juez del Partido, Gabriela Ferrarelo.

Libre: Deportivo Garmense

