Fútbol femenino: Se pone en marcha la 7ª fecha con dos encuentros
Este sábado con dos partidos en distintos horarios comienza la séptima fecha del Torneo de Fútbol femenino de Primera División.
En Gonzales Chaves desde las 17:30 se disputa el clásico, entre Independencia y Huracán Ciclista.
En el Catale, a las 19:00 se enfrentan Olimpo y El Nacional.
La fecha sigue el domingo a las 10:30 con los partidos entre Garmense- Colegiales, Huracán – Barra (en la Quinta de Ruta 228) yCentral –Argentino.
Completan el lunes a las 12:00, Villa-Agrario.