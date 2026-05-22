Fútbol femenino: Se pone en marcha la 7ª fecha con dos encuentros

22 mayo, 2026 0

Este sábado con dos partidos en distintos horarios comienza la séptima fecha del Torneo de Fútbol femenino de Primera División.

En Gonzales Chaves desde las 17:30 se disputa el clásico, entre Independencia y Huracán Ciclista.

En el Catale, a las 19:00 se enfrentan Olimpo y El Nacional.

La fecha sigue el domingo a las 10:30 con los partidos entre Garmense- Colegiales, Huracán – Barra (en la Quinta de Ruta 228) yCentral –Argentino.

Completan el lunes a las 12:00, Villa-Agrario.

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