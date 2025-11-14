Fútbol Femenino: Se pone en marcha la décima fecha
Este sábado a partir de las 14:00, con el partido entre Agrario y Deportivo Independencia se pone en marcha la décima fecha del Torneo Clausura de Primera División del fútbol Femenino.
La fecha se completa el domingo a partir de las 10:30, con los siguientes partidos:
En el Catale, El Nacional vs. Colegiales.
En el complejo Aurinegro, Olimpo vs. Argentino Junior.
En Chaves, Huracán Ciclista vs. Deportivo Garmense.
En el Bosque, Villa del Parque vs. Deportivo Central.
Libre: Huracán